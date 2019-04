"Mai dire Gol": Carcarlo Pravettoni contro la piaga dello stipendio mensile

Un uomo, un imprenditore. Un nome che è stato possibile da infangare. Così Carcarlo Pravettoni, il cinico industriale interpretato dal comico fiorentino Paolo Hendel, viene presentato a "Mai dire Gol" con i suoi nuovi argomenti di discussione: il contratto e il salario mensile.



"Che bisogno c'è del contratto? Bisogna basare tutto sulla fiducia, io mi fido che tu operaio venga a lavorare da me e tu operaio ti fidi che prima o poi ti pago. Anche il salario mensile, è come una spada di Damocle sopra la testa, una condanna, ed è umiliante persino per l'operaio stesso. Non sarebbe più bello pagarlo quando ci pare?"



Con le sue surreali lezioni, Pravettoni monta in cattedra una volta di più per insegnare a tutti come fare imprenditoria.