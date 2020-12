"Sorrisi Live - Un sorriso per Natale": i big della musica in streaming per regalare serenità  

In un periodo come questo un sorriso a Natale ha ancora più valore del solito. Ed è quello che " Tv Sorrisi e Canzoni " vuole regalare ai suoi lettori e utenti. Il 16 dicembre, dalle 19, sul sito sorrisi.com, sulla pagina Facebook e sull’account Instagram del magazine andrà online " Sorrisi Live - Un Sorriso per Natale ", un esclusivo evento musicale che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti e amati cantanti italiani. Sul palcoscenico virtuale di " Sorrisi Live " si alterneranno le performance di Francesco Gabbani, Ermal Meta, Annalisa, Gigi D’Alessio, Samuel, Federica Carta, Edoardo Bennato, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari e Diodato .

Tutti gli artisti regaleranno al pubblico un brano del proprio repertorio realizzato in versione acustica esclusivamente per Sorrisi e dedicheranno uno speciale augurio natalizio a tutti i loro fan. L’evento sarà condotto dal direttore di "Tv Sorrisi e Canzoni" Aldo Vitali insieme a Gabriele Corsi del Trio Medusa.

"Questo è il nostro regalo di Natale per i lettori di Sorrisi e per tutti gli utenti che ci seguono in digitale e sui social - spiega Vitali -. Sarà un vero e proprio concerto con grandi nomi della musica italiana, tutti amici di Sorrisi che hanno accettato volentieri di partecipare al nostro evento e che ringrazio di cuore. Questo Natale per forza di cose non sarà sereno come quello degli anni scorsi, ma noi ci metteremo un sorriso per renderlo meno amaro”.

"Sorrisi Live - Un Sorriso per Natale" sarà anche l'occasione per portare un momento di serenità ed evasione anche ai bambini in ospedale e alle loro famiglie. Per questo "Tv Sorrisi e Canzoni" ha deciso di sostenere la Fondazione Dottor Sorriso che da 25 anni promuove la Terapia del Sorriso in Italia con la missione di rallegrare la degenza dei pazienti più piccoli, aiutandoli così ad affrontare la malattia e il ricovero con più forza. “Abbiamo scelto di aiutare proprio questa Fondazione per alleviare le sofferenze dei bambini con uno scherzo, un gioco, una canzone, cercando di strappar loro sorrisi in un momento molto delicato - spiega il direttore del settimanale -. Perché sorridere fa bene al cuore e noi di Sorrisi lo sappiamo bene”. E per sottolineare la vicinanza al progetto, Vitali e Gabriele Corsi per tutta la durata della conduzione indosseranno l’iconico naso rosso da clown.

Questo concerto virtuale si inserisce inoltre nel palinsesto di "Sorrisi Live", il ciclo di appuntamenti in diretta sui canali social di "Sorrisi" con i personaggi più amati del mondo della tv, della musica e del cinema. Dal mese di ottobre, ogni mercoledì, hanno partecipato a questo ricco calendario di interviste esclusive artisti del calibro di Francesco Gabbani, Max Pezzali, Francesca Michielin, Fedez, J-Ax, Luca Argentero, Federica Panicucci, Michelle Hunziker, Ambra Angiolini, raggiungendo una reach complessiva di 3,1 milioni di utenti.

Per seguire, commentare e condividere "Sorrisi Live - Un Sorriso per Natale" si possono utilizzare gli hashtag #SorrisiLive #unSorrisoPerNatale.