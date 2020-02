Sorpresa a due ragazzi con la sindrome di down fan della Roma: c'è Francesco Totti

Parrucca, baffi, occhiali e cappello: è così che Francesco Totti si presenta a due ragazzi con la sindrome di down a “C’è Posta per Te” con Maria De Filippi. I due giovani Samantha e Luca hanno come idolo l’ex capitano della Roma ma sono molto gelosi delle loro cose. Per nessun motivo sono disposti a cedere qualcosa di loro, ma davanti a Totti si sciolgono un po’. “Siete speciali e sensibili ma siete abbastanza tirchi per le vostre cose”, scherza l’ex numero 10 giallorosso proponendo degli scambi. Con fatica riesce a ottenere degli oggetti in cambio di un profumo e un album di figurine Panini nuovo. “L’unica novità è che non ci sono più io”, spiega Totti parlando dell'album. Poi la busta si toglie e c'è l’incontro: per Samantha e Luca sono momenti davvero emozionanti.