Alcuni follower avevano notato gli inidizi di un possibile ritorno di fiamma (come la stessa foto della bambina sui loro profili social ) e ora è l'influencer a confermarlo: "Dopo la rabbia torna la voglia di stare bene, soprattutto per Celine".

Tgcom24

Tradimenti, accuse e avvocati La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano pare aver trovato il suo lieto fine. I due (genitori di Celine Blue, nata a maggio 2023) erano entrati in crisi lo scorso autunno, pare per un tradimento di lui. In un'intervista-bomba a "Verissimo" Sophie aveva dichiarato di avere le prove dell'infedeltà e per questo aveva deciso di troncare la storia, nonostante i tentativi di riavvicinamento da parte del dj. Nelle settimane successive si erano susseguite repliche e contro repliche, accuse reciproche e lettere degli avvocati che parevano aver messo la pietra tombale al loro amore. Basciano aveva addirittura lasciato l'Italia, pare per ricominciare una nuova vita all'estero.

Gli indizi social del ritorno di fiamma Ai fan della coppia, nei giorni scorsi, non erano sfuggiti i primi indizi social che facevano pensare a un riavvicinamento tra i due. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano erano a Sanremo per motivi di lavoro, ma insieme con loro c'era anche la figlia Celine Blue. Su Instagram, il dj aveva condiviso una foto in cui si vede il divano rosso della stanza d'albergo, con le mani di Sophie che accarezzano la piccola. Alessandro ha anche pubblicato una foto di rose rosse, forse un regalo per celebrare il loro amore rinato?