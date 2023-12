Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la fine della storia raccontata a "Verissimo"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono innamorati davanti alle telecamere del "GF Vip", e anche il loro addio è stato documentato passo, dopo passo dalle interviste di "Verissimo". A parlare per prima nel salotto di Silvia Toffanin è stata l'ex tronista di "Uomini e Donne" che nella puntata, in onda il 14 ottobre, ha rivelato al pubblico di Canale 5 di essere stata tradita dal compagno dopo appena cinque mesi dalla nascita della loro bambina Celine Blu.

Il presunto tradimento - "Alessandro Basciano? Ho le prove del suo tradimento", ha dichiarato Sophie che sarebbe stata contattata dall'ex fidanzata del suo compagno che le avrebbe rivelato di aver passato tre giorni a Ibiza con il padre di sua figlia. "Ho foto e video di loro insieme, in camera e in macchina", ha assicurato la 23enne che poi ha confermato la rottura definitiva con il compagno e ha parlato del suo dolore: "La cosa che mi fa più male è che in quei tre giorni a lui non sia mai venuto in mente che stesse sbagliando. Io ero lì che gli mandavo foto della nostra bambina".

La crisi - Le cose tra i due fidanzati non funzionavano da qualche tempo e anche i follower della coppia avevano mostrato la loro preoccupazione sui social. "Le cose tra di noi non andavano già da un mese. Ci sono state tante mancanze di rispetto, anche verbali, tanti sbagli, che non reputavo giusti, ma che giustificavo", ha spiegato l'influencer che ha escluso sin da subito la possibilità di ritornare insieme al padre di sua figlia. "Non lo voglio più vedere, è finita. Chi ti ama non ti tratta così, non ti dice quelle parole", ha dichiarato.

La replica di Alessandro - Se da un lato Sophie ha assicurato di avere le prove del tradimento dall'altro Basciano he sempre negato. L'influencer in lacrime, ospite di Silvia Toffanin, ha dichiarato di voler tornare a tutti i costi con la compagna, ha ammesso di aver mentito ma solo per paura di fraintendimenti. "Ho mentito perché mi sono reso conto che come situazione poteva sembrare ambigua, anche se non era successo nulla", ha riferito. Basciano ha poi accusato la famiglia di Sophie di aver provato ad allontanarli. "Abbiamo avuto attorno solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci. Anche sua mamma non era favorevole alla nostra storia", ha spiegato Alessandro che poi rivela che l'ex compagna sarebbe plagiata. "Ho trovato sul suo telefono messaggi di uno stregone a cui lei chiedeva se io la tradissi e lui le rispondeva di sì. Si fa fare le carte da una cartomante amica di sua mamma che tifava contro di me", ha raccontato l'influencer che attribuisce la crisi con la madre di sua figlia a delle persone estranee alla relazione, ma molto vicine a Sophie.

Nonostante le motivazioni di Alessandro, Sophie è sempre rimasta ferma sulla sua decisione. L'influencer, infatti, ha sottolineato come il tradimento sia stato solo "la goccia che ha fatto traboccare il vaso" specificando che la crisi tra i due è iniziata tempo prima, quando ha trovato una chat compromettente tra l'ex e un'altra ragazza ancora. "Ho perdonato tanto, ora non posso più", ha concluso Codegoni, sottolineando che, nel corso di una vacanza a Mykonos, il dj è stato violento nei suoi riguardi. "Mi ha tirato uno schiaffo in faccia perché un suo amico mi ha accompagnato a fare la piastra in camera", ha rivelato. Tutte dichiarazioni mai confermate, ma smentite dal dj in una intervista successiva sempre a Canale 5. "Certe sue parole sono state eccessive. Mi ha infangato, dimenticandosi che sono comunque il padre di sua figlia: nel bene o nel male il nostro legame durerà per sempre", ha concluso.