La fine del matrimonio con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, sposati dal 2002, a giugno del 2023 hanno deciso di raccontare i motivi della loro separazione a "Vanity Fair" dopo che avevano smentito la notizia della fine della loro unione data da Dagospia. "Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati".Ma è solo l'inizio di una nuova vita insieme. Si separano ma tra di loro non cambierà nulla, continueranno a essere "mamma e papà per i figli, a fare le vacanze insieme". Bonolis e Bruganelli continueranno, anche, a darsi il bacio del buongiorno sulle labbra. La Bruganelli ha confessato: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto". Da parte sua, Bonolis ha detto come si immagina e di cosa si aspetta dal futuro della ex coppia: "Spero solo che non ci siano odi, rancori, interferenze nelle scelte altrui. Quando si mette un punto, si inizia un nuovo capoverso. E nessuno del capoverso precedente può pretendere l'esatta coniugazione dei verbi e la declinazione delle parole".