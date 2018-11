Sonia Bruganelli: “Gli attacchi sui social non mi sfiorano, non avranno il mio odio”

In molti la conoscono per essere la moglie di Paolo Bonolis, ma in realtà Sonia Bruganelli è molto di più. Imprenditrice, talent-scout che partecipa attivamente alla selezione dei personaggi per i programmi del marito. Da tempo però è vittima di attacchi sui social network. In particolare alcuni utenti si scagliano contro la bella vita che Sonia mostrerebbe senza ritegno, ma la Bruganelli, ospite a ‘Domenica Live’, spiega il suo punto di vista: “Mi piace pubblicare su Instagram le foto dei miei momenti leggeri e felici, non vedo perché non dovrei farlo. Mi rendo conto di essere una privilegiata ma non mi sembra di farlo pesare a nessuno”. Sonia infatti non smetterà certo di postare le sue foto: “È il mio Instagram, è la mia vita, non faccio pagare niente a nessuno. Se volete seguirmi bene, se volete solo fare gli hater non c’è nessun problema. Non avrete mai il mio odio”.