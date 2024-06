Sofia Vergara nuda per... un caffè

Sofia Vergara posa completamente nuda, con chicchi di caffè che le coprono il seno, per lanciare la sua personale linea ¡Díos Mio! Caffè. "E' emozionante mettere in risalto le coltivatrici di caffè in Colombia, che lavorano instancabilmente e meticolosamente (...) Si tratta di più di un semplice caffè, è un omaggio delle donne latine al mondo...", ha detto l'attrice a People.