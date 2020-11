Simona Ventura: "Volevo sposarmi, ma senza mascherina"

Simona Ventura conferma l'intenzione di volersi sposare presto col compagno Giovanni Terzi, ma "senza mascherina". "Volevamo sposarci ma senza mascherina", ha dichiarato la conduttrice televisiva, ospite nel salotto del "Maurizio Costanzo Show".

"Da quando lo abbiamo detto siamo sempre in lockdown", ha aggiunto la presentatrice. Lei e il giornalista hanno ufficializzato la loro relazione nella primavera del 2019. Simona Ventura è pronta anche per tornare in tv: "A dicembre, facendo le corna, dovrei iniziare la registrazione in Portogallo di un nuovo programma per Raidue, un format tutto nuovo, speriamo di riuscire a partire senza intoppi".