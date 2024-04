Quando il regista Sergio Spanu ha provato ad evitare di metterla di imbarazzo, cercando di non fare inquadrature in primo piano del suo viso, la conduttrice è subito intervenuta. Poi ha rassicurato i fan sui social.

Le parole di Simona Ventura "Sergio, ti tolgo dall'impaccio, mi puoi anche riprendere", ha detto Simona Ventura, prima di dare spiegazioni al pubblico: "Da ieri ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando". "Ma sei bella lo stesso!", il commento della co-conduttrice del programma Paola Perego, seguito da un applauso.

Cosa ha avuto Simona Ventura Poi la Ventura, che da poco ha compiuto 59 anni, è tornata sull'episodio sui social: "Ragazzi succede - ha scritto -: l'importante è che è assolutamente transitorio!!! Mai mollare". Ma cosa ha la conduttrice? Un indizio viene da due commenti su Twitter ai quali Super Simo ha replicato con un cuoricino: "Paresi del settimo nervo facciale. Tanto spavento ma poi cura di cortisone e passa. L’ho vissuto anche io!"; "È successo anche a mia mamma alcuni anni fa. Ma passa!", le parole rassicuranti dei fan.

Cosa è la paresi del nervo facciale o di Bell e come si cura La paresi di Bell è un’infiammazione acuta del settimo nervo facciale - o nervo cranico - e può derivare da molteplici cause. La malattia può comparire senza cause apparenti, oppure essere legata a infezioni acute, herpes labialis, traumi ossei ed eventi cardiovascolari. Il danneggiamento del nervo di solito colpisce una sola metà del volto, e si manifesta con una marcata debolezza dei muscoli. I problemi funzionali sono prevalentemente a carico dell’occhio e della bocca. La prognosi è di tre mesi. Inizialmente viene curata con l’assunzione di corticosteroidi o antivirali per ridurre l’infiammazione, e successivamente con colliri e pomate per lubrificare e prevenire problemi oculari associate a terapie fisioterapiche con massaggi ed esercizi mirati per riequilibrare e rilassare i muscoli facciali. In alcuni casi viene trattata con l’agopuntura, in casi estremi è necessario ricorrere alla chirurgia.

Quando si sposa Simona Ventura Simona Ventura sposa Giovanni Terzi a Rimini il 6 luglio: mille invitati alla festa di nozze che si svolgerà nel weekend della “Notte rosa” e, come se non bastasse la coppia, sta pensando di organizzare un brindisi con il pubblico nella piazza della città romagnola dopo il sì. La sposa sfoggerà diversi abiti: "Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare - ha detto SuperSimo - Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me". Le nozze erano previste nel 2020 ma poi sono state rinviate.