Simona Ventura: "Il matrimonio è alle porte, Giovanni è la quercia su cui mi poggio"

Nell'intervista al settimanale la Ventura replica alla collega Paola Ferrari che si era domandata come mai Simona fosse tornata al calcio dopo “Temptation Island”: "Spero che abbia trovato una risposta, come diceva la pubblicità 'two gust is megl che uan', bisogna variare".

Di “X Factor” programma che ha lanciato e che ha subìto un calo, dice: "Penso che il programma abbia trascurato la missione di essere trasversale e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima. Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare, in questi anni si sono occupati di musica sconosciuta". Invece in riferimento a Manuel Agnelli, giudice della penultima edizione che aveva definito la Ventura “il peggior giudice di X Factor”: "Non so chi sia, ma non sa quanti sconosciuti sono poco carini con me".

A proposito dell'imminente Festival di Sanremo mette a tacere le voci di una sua partecipazione: "Non ci sarò, era solo una voce uscita sui giornali, ma faccio il tifo per Amadeus perché lo merita". Sulle presenze femminili sul palco dell'Ariston: "Diletta Leotta? La difendo: lei fa il suo, è bellissima e ha avuto successo come molti giovani oggi, cioè velocemente, per questo si può sbagliare facilmente. Ma non ho niente contro di lei, è giusto sognare e fa bene a buttarsi: il suo nome a Sanremo ci sta come ce ne stanno tanti altri. Rula Jebreal? Secondo me su quel palco ci sta bene. Ho letto che parlerà in favore delle donne e sarà molto interessante. La conosco e la stimo".

Passando a parlare dei cantanti in gara, aggiunge: "Morgan? Io gli vorrò sempre bene, ma sono anche vicina alle mamme dei suoi figli e dico loro di portare pazienza perché Marco è un uomo stupendo che è sempre in lotta con se stesso, ed è il suo peggior nemico. La Lamborghini? Potrebbe essere mia figlia ed è intelligente a fare Sanremo dopo 'The Voice' perché salire su quel palco è come prendere una laurea nello spettacolo".

