Simona Ventura: "Da giovane ho abortito, ma il padre di quel bimbo non lo ha mai saputo"

La vita di Simona Ventura, nonostante i successi, non è stata semplice.

La conduttrice ha infatti dovuto affrontare il divorzio da Stefano Bettarini, le maldicenze sul suo consumo di droghe e ha quasi perso il figlio Niccolò, accoltellato nel 2018 fuori da una discoteca. Ora ha raccontato che da giovanissima abortì: "Il padre del bambino non l'ha mai saputo. Non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato".