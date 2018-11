Simona Ventura a Verissimo: “Sapevo dei tradimenti di Stefano ma non volevo vedere”

“Quando una cosa non vuoi vederla, non la vedi: io sapevo dei tradimenti di Stefano ma stavo zitta”. A Verissimo, Super Simo cala la maschera sul rapporto con l’ex marito Bettarini. I due, che hanno avuto due figli, sono separati da molto tempo. Un divorzio cavalcato da tutti i giornali che ha fatto molto soffrire Simona Ventura. “È stata peggio di quella delle persone normali. La nostra storia era completamente mediatica ed era un continuo dolore. È stato un periodo tostissimo”, spiega la conduttrice reduce dall’esperienza di Temptation Island. “Anche con i miei figli è stato difficile: mi hanno spesso accusato della fine del rapporto con Stefano”. Poi racconta di aver sempre detto la verità a Niccolò e Giacomo: “Quando non ci si ama più per me è finita lì, però poi ci si può voler bene lavorandoci, aiutandoci. Oggi con Stefano ci vogliamo bene e ce ne vorremo sempre”. E a Silvia Toffanin che le chiede se nella crisi con Gerò c’entri la ritrovata serenità con Stefano, Simona Ventura risponde categorica: “No, non c’entra. Anzi, io sono felice perché vedo Stefano molto sereno con Nicoletta e io stessa ho lavorato moltissimo per questa cosa a Temptation Island”.