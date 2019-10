Silvia Toffanin e Serena Rossi cantano “Frozen” in studio a “Verissimo”

Prima Silvia Toffanin intona qualche verso, poi subentra Serena Rossi e lo studio di “Verissimo” si trasforma nel set di “Frozen”. L’attrice è infatti la voce italiana che interpreta Anna, una delle protagoniste del celebre film animato della Disney. “Quindi canti anche per tuo figlio?”, chiede la Toffanin. “Certo”, la risposta di Serena Rossi, in studio per presentare il nuovo film in uscita “Brave ragazze”.