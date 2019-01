Silvia Provvedi: "Sono felice di essermi liberata di Corona"

"Rivederlo non mi fa nessuno effetto, mi porto alle spalle un amore che non mi ha resa felice e sono molto sollevata di essermene liberata". Silvia Provvedi, ospite di "Mattino Cinque", torna a parlare della sua storia d’amore con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona spiegando che l’esperienza al "Grande Fratello Vip" l’ha aiutata a metabolizzare più velocemente la fine della loro relazione.



"Per una donna che come me resta pulita e ha amato non è mai bello quando si concludono le storie in questo modo, ma onestamente non lo amavo più", aggiunge la cantante e showgirl che poi conclude: "Ora amo un’altra persona e sono felice di essere ripartita da me stessa".