La confessione di Anna Mazzamauro a Bianca Berlinguer: "La signorina Silvani mi ha dato e tolto tanto"

"La riconoscibilità che mi ha dato, d'altra parte, è notevole - ha proseguito Mazzamauro nella sua intervista -, è come una maschera del teatro. Però delle volte penso: sì, è la mia ombra, la mia noia, il mare dove mi affogo e mi asciugo ma penso che chissà quante mie colleghe pagherebbero per avere la stessa angoscia". Infine, il suo rapporto con Paolo Villaggio: "Lui era una persona estremamente intelligente e come tutte le persone intelligenti, estremamente ironico - ha confessato a Bianca Berlinguer -. Non so se mi ha risposto con ironia o intelligenza o con cattiveria quando io, dopo tanti anni, eravamo in roulotte a provare le battute e io gli chiesi il perché non fossimo riusciti mai a diventare veri amici. Lui mi rispose che frequentava solo attori ricchi e famosi".