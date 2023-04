"Lo show dei record", in 11 su un letto di chiodi: la pila umana più alta del mondo

Nell'ultima puntata de "Lo show dei record" non si dormono sonni tranquilli: un letto di chiodi è al centro della prova con protagonisti Vispy Kharadi e il suo team di acrobati dall'India. Per la durata della sfida, stabilita in sessanta secondi, in 11 sono chiamati a realizzare una pila umana alternando letti di chiodi e persone. "La previsione iniziale era di 10 persone ma loro proveranno ad aggiungere una persona in cima", spiega Marco Frigatti illustrando la sfida. A "reggere" le sorti del team è proprio Vispy che deve sopportare tutto il peso dei suoi colleghi.

Entro il tempo stabilito, segnato da un crescendo di adrenalina, Vispy Kharadi e il resto della squadra ultimano la più alta pila umana del mondo su un letto di chiodi. "Nella loro correttezza i protagonisti ci tengono a mostrare i segni dei chiodi", spiega Gerry Scotti complimentandosi con loro per l'ottenimento di un altro "World Guinnes Record".