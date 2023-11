Shannen Doherty, il tumore si è esteso alle ossa: "Non ho finito di vivere e voler cambiare le cose"

L'attrice di Beverly Hills a "People" ha raccontato che il tumore si è esteso anche alle ossa, ma questo non le impedisce di lottare: "Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare".

Shannen Doherty e il tumore alle ossa: "Non ho finito di sperare" Shannen Doherty continua a seguire le cure per il cancro, arrivato al quarto stadio, ed è determinata a non arrendersi: "Non ho finito di vivere. Non ho finito con l'amare. Non ho finito con la creazione. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito, Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare".

Shannen Doherty, otto anni di lotta In questi otto anni ha documentato con schiettezza gli alti e bassi della malattia. Un percorso che l'ha portata a riflettere e mettere in discussione tutta la sua vita. Un tema che esplorerà nel podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", in arrivo il 6 dicembre su iHeartRadio. La strada per lei non è stata facile: dopo la diagnosi iniziale di cancro al seno nel 2015 l'attrice ha subito una mastectomia e si è sottoposta a chemioterapia e radiazioni.

Shannen Doherty e l'intervento al cervello Nel 2017 aveva rivelato su Instagram di essere andata in remissione, ma nel 2019 il cancro è tornato e l’anno successivo ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro metastatico al quarto stadio. Lo scorso giugno aveva reso noto che si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello: "Ha dovuto essere rimosso e sezionato per vedere la sua patologia. È stata sicuramente una delle cose più spaventose che abbia mai vissuto in tutta la mia vita."