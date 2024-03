Tgcom24

La Doherty, parlando con Brian Austin Green, suo compagno nel podcast e anche lui tra i protagonisti della serie tv, ha spiegato che pensava non ci sarebbero stati problemi nell'alzare la gonna all'amica. "Indossava sempre dei boxer da uomo sotto i vestiti. Quindi non pensavo che fosse un grosso problema - ha continuato -. Così ho fatto 'l'alza la gonna'' e oh, mio Dio, ha perso la testa con me e non ero dell'umore giusto per tirarmi indietro". Così si è scatenata una lite furibonda tra le due tanto da costringere lo stesso Green e Ian Ziering ad accorrere per separare le due attrici.

"Ricordo che a un certo punto c'è stata una rissa all'esterno e io e Ian eravamo lì" ha detto Brian Austin Green -, così siamo stati i due che sono intervenuti, più o meno, nel mezzo per evitare che la situazione degenerasse".