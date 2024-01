La star di "Beverly Hills, 90210", 52 ani, che dal 2015 lotta contro un tumore al quarto stadio, ne ha parlato nel suo popolare podcast "Let's Be Clear With Shannen Doherty", conversando con il suo caro amico Chris Cortazzo, che è anche l'esecutore testamentario. "Voglio che sia una festa dell'amore", ha detto l'attrice, che ha anche spiegato nel dettaglio le ragioni per cui non vorrebbe che alcune persone si presentassero alla cerimonia.

Tgcom24

"Sono ancora viva ma... "Ovviamente la cosa più importante è che non voglio morire troppo presto, perché ho molte cose da realizzare ancora", ha detto, elencando alcuni degli obiettivi che vorrebbe raggiungere, dalla raccolta di fondi per la lotta al cancro, al cambiamento delle leggi sulla macellazione degli animali negli Stati Uniti.

Una lista con pochi invitati al suo funerale La star però ha parlato anche dell'atmosfera che vorrebbe al suo funerale, descrivendolo come una "festa dell'amore" e dicendo che preferirebbe che vi partecipassero persone che le piacciono piuttosto che quelle che parteciperanno "perché è la cosa politicamente corretta da fare".



"So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando", ha chiarito la Doherty che si è soffermata sui dettagli legati agli invitati al suo funerale: "Vorrei che la lista degl iinvitati sia corta. Conosco molte persone a cui non piaccio abbastanza e che penso si presenterebbero ugualmente, ma che non voglio lì. Non li voglio perché le ragioni per cui si presenterebbero non sono necessariamente le ragioni migliori". E ha poi aggiunto ridendo: "Verrebbero perchè non vogliono fare brutta figura, quindi voglio allentare loro la pressione...".

Una festa dell'amore L'attrice ha poi specificato che vorrebbe che la sua veglia funebre assomigli più ad una festa: "Vorrei che fosse una faccenda spensierata, come una festa dell'amore in cui i miei amici possano connettersi tra loro". E ha poi concluso: "Non voglio che la gente pianga o che in privato dica: 'Grazie a Dio quella stronza è morta adesso".

Le ceneri In quanto alla sua eventuale cremazione la star ha spiegato che i suoi piani prevedono che le sue ceneri vengano mescolate con quelle del suo cane e del padre e sparse in un luogo a Malibù, che ha avuto un grande significato per lei e per il padre negli anni passati.

Il divorzio dal marito nel 2023 e il suo tradimento A dicembre, sempre nel suo podcast, l'attrice aveva rivelato uno scioccante episodio legato al divorzio dal suo ex marito Kurt Iswarienko: "Ho scoperto che mi tradiva il giorno dell'intervento per il tumore al cervello".

La decisione di non avere figli Prima della sua storia d'amore con Iswarienko, l'attrice è stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e con Rick Salomon dal 2002 al 2003.

Ha sposato infine il fotografo di Malibù nel 2011: “È stato imbarazzante”, ha detto nel podcast. Sono inorridita dal fatto di non riuscire a mantenere una relazione insieme. Ho fallito tre volte nel matrimonio, ma credo ancora nell'amore", ha continuato l'attrice che, in passato, aveva parlato della possibilità di avere dei figli con Iswarienko, ma poi il timore per l'età avanzata dell'attrice e la malattia li avevano fatti desistere: "Ci sarò tra cinque anni? E fra 10? Non voglio che mia figlia, a 10 anni, debba seppellire sua madre. La verità è che ho sempre voluto un figlio. Ma forse è destino che io debba essere madre in un altro modo".