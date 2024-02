Il crollo della libido e i sex toys

Durante l'ultima punta ha raccontato di quando l'amica Anne Marie le raccomandò di consultare la dottoressa Sherry Ross, una ginecologa e pioniera in modi alternativi per aiutare le donne ad affrontare i cambiamenti nel loro corpo. Ma i metodi della dottoressa erano un po' poco ortodossi per l'attrice "Streghe". Il consiglio del medico? Giocattoli sessuali. Con il consiglio di sperimentarli con il marito Kurt Iswarienko (dal quale ha divorziato nel 2023). Shannen Doherty ha spiegato inoltre che non è stato solo il cancro a incidere sui suoi rapporti sessuali: "La perimenopausa, quindi la menopausa e semplicemente il fatto di invecchiare: tutto questo ha un impatto non solo sul tuo aspetto fisico, ma anche e soprattutto sul modo in cui il tuo corpo reagisce e risponde. Aggiungici il cocktail di farmaci contro il cancro, aggiungici la chemioterapia e capirai perché la libido crolla".