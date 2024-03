Shakira a "Verissimo" dopo la fine della storia con Piqué: "In questo periodo ho bisogno di stare da sola con i miei figli"

Ospite in esclusiva a "Verissimo" la popstar Shakira si racconta a tutto campo dal nuovo album "Las mujeres ya no lloran" alle sue priorità dopo la fine della relazione con l'ex calciatore Gerard Piqué. "Oggi sono più serena perché sto lavorando e il lavoro da dignità", afferma la cantante colombiana. "Ho trovato un canale di espressione che mi permette di elaborare i sentimenti ed è importante trovare un mezzo per esorcizzare le emozioni intense che nella vita a volte schiacciano", spiega l'artista. E aggiunge: "Ho trasformato il dolore in qualcosa di diverso".

Rispondendo a una domanda della conduttrice Silvia Toffanin sul significato della canzone "Ultima" intesa come una "volontà di stare da sola" Shakira afferma: "In questo momento ho bisogno di stare sola e di occuparmi dei miei figli. Allo stesso tempo però desidero tornare sul palcoscenico, voglio ritrovare il mio pubblico e me stessa".