Sgarbi sul pavimento di un Autogrill, il video diventa virale: "Era solo un gioco"

Sgarbi ha postato un video su Facebook per spiegare cos'era accaduto. La situazione è venuta a crearsi durante un viaggio verso Tarquinia per un funerale. "Mi fermo in un grill della bretella che porta verso Viterbo - spiega -. E mi accorgo incredibilmente che non ci sono i soliti libri comuni e commerciali ma libri vecchi degli anni 70, 80, 90, addirittura un'enciclopedia letteraria di buona impostazione, a 1,90 euro a volume. Naturalmente tanti ne vedo e tanti sono i titoli rari e insoliti che comincio a prenderli ma la mia assistente, che è una ragazza molto spiritosa, cercando di farmi risparmiare e che io talvolta acquisto per capriccio, cerca di impedimerlo. E quindi mi strappa da questi scaffali e mi tira. [...] Era un gioco di una bambina con un adulto rimasto bambino. Soprattutto quando vede dei libri che per lui sono come giocattoli".