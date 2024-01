"Sex and the City", all'asta a 12mila dollari l'iconico tutù bianco di Carrie

Tgcom24

La voglia di Sex and the City" non pare spegnersi e così, dopo il rinnovo per la seconda stagione della serie-revival "And Just Like That", a breve qualche fan potrà accaparrarsi il tutù bianco di Carrie. A supervisionare la vendita (prevista per il 18 gennaio) la casa d'aste Julien's, specializzata nel trattare capi d'abbigliamento di celebrità e personalità che hanno fatto la storia della moda. Si tratta di una delle punte di diamante del lotto "Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion".

"Sex and the City", anche il newspaper dress all'asta La romantica gonna di "Sex and the City" con il tempo è diventata il simbolo della personalità della protagonista, sognatrice ma ambiziosa, e non a caso ha fatto il suo "cameo" anche nel film del 2008. In una scena Carrie fa infatti pulizia nel suo armadio in vista della convivenza con Mr. Big e rispunta fuori anche il tutù, fedele compagno dei suoi giorni da single. A fare compagnia al pezzo ci sarà un altro capo celebre di "Sex and the City", il newspaper dress di Dior firmato da John Galliano e indossato nella terza stagione della serie (poi riproposto anche nel film "Sex and The City 2"), che partirà da una base d'asta di 15mila euro.

