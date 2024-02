Selin Yeninci, l'addio al suo personaggio Saniye: "Lasciare Terra amara è stata una mia scelta"

L'attrice turca Selin Yeninci torna a "Verissimo" per parlare dell'uscita di scena di Saniye, il personaggio che ha interpretato in Terra amara, svelando che è stata lei stessa a decidere di abbandonare la soap opera dei record.

"Quando ho accettato questo ruolo non pensavo finisse così. Ho girato 131 puntate, lavorando anche durante la pandemia e prendendo una variante di Covid molto aggressiva", spiega l'interprete, svelando di essere stata ricoverata per ben undici giorni in terapia intensiva.

"Dopo il Covid, è cambiato il mio modo di vedere la vita. Ho deciso che non volevo più vivere da sola: volevo dedicare più tempo ai miei", continua Yeninci, che, proprio a causa del suo lavoro nella serie è stata lontana da casa per tre anni e mezzo. "La mia scelta di lasciare è stata presa in accordo con la produzione perché non volevo creare problemi".