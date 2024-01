Selin Genç di "Terra Amara" e l'amore: "Da poco di nuovo single"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Selin Genç, la Gülten nella popolare serie tv turca "Terra Amara" si racconta a tutto campo, a partire dall'amore: "Da poco sono tornata single, non c'è nessun uomo nella mia vita per ora", dice Selin accompagnata dal collega Aras Şenol che nel telefilm di Canale 5 interpreta il fidanzato Cetin. "Quando sono venuta qui per la prima volta ho detto che mi piacevano gli uomini italiani ma purtroppo non l'ho ancora trovato".

Poi Selin Genç e Aras Şenol ammettono che spesso vengono scambiati dai fan come coppia nella vita reale: "La nostra è solo una bella amicizia nata sul set", dicono. Da tempo infatti Aras è fidanzato e potrebbe convolare a nozze anche se non nell'immediato: "Mi sposerò ma tra due o tre anni...". Infine Selin lancia un messaggio all'universo per trovare l'anima gemella: "Magari nella tua vita arriverà uno come Cetin", scherza l'attore che riceve una risposta istantanea. "Forse va bene per un personaggio come Gülten ma non per me", dice perentoria Selin.