Selfie con Magalli, al "GF Vip" Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: "Quella foto ha un significato"

Il primo argomento affrontato nella quinta puntata del "Grande Fratello Vip" è legato a un episodio avvenuto fuori dalle mura della Casa. Protagoniste le due opinioniste del programma: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tutto è partito da uno scatto pubblicato su Instagram dalla moglie di Paolo Bonolis, che ha condiviso un selfie con Giancarlo Magalli. Una foto che non è proprio piaciuta alla sua collega di poltrona, dati i trascorsi avuti dalla conduttrice proprio con Magalli.

Le due, nello studio del "Grande Fratello Vip", hanno avuto modo di chiarire la vicenda. "Eravamo a cena - ha spiegato Bruganelli - ho incontrato Giancarlo nel ristorante in cui stavamo mangiando, Paolo lo ha salutato e poi abbiamo scattato un selfie tra amici, ho provato a chiarire con lei cercando di scriverle un messaggio ma lei ha voluto un chiarimento in pubblico stasera".

"Quella foto ha un significato - ha replicato Volpe - io ti ritengo talmente tanto intelligente da poterlo capire da sola. Tu hai detto che non sei mia amica...". "Ho provato a venirti incontro dal primo giorno - ha spiegato Bruganelli - dal secondo non saluti e non guardi nessuno, certo che non siamo amiche".