Pubblicità occulta a Sanremo 2024, l'arrivo di John Travolta nel pomeriggio con le scarpe brandizzate

A "Striscia la Notizia" le immagini esclusive in cui si vede l'attore vestito come è andato poi in onda la sera

Dopo le versioni date in conferenza stampa da Amadeus e Federica Lentini, vicedirettrice dell'intrattenimento prime time della Rai, sulla presenza di John Travolta all'Ariston, "Striscia la Notizia" mostra le immagini eccezionali in cui si vede l'attore, prima e dopo le prove del pomeriggio, vestito dalla testa ai piedi proprio come è andato poi in onda la sera al Festival di Sanremo.

Leggi Anche Pubblicità occulta a Sanremo 2024, il caso scarpe di Travolta approda in Vigilanza Rai

John Travolta già all'arrivo per le prove pomeridiane all'Ariston aveva le stesse scarpe brandizzate indossate alla kermesse sanremese la sera del 7 febbraio. Lo stesso abito scuro, la stessa cravatta larga e un po' morbida, le stesse calzature del brand di scarpe anti - infortunistiche. Outfit sfoggiato anche nello spot U-Power che lo vede protagonista, registrato a Ventimiglia il giorno successivo alla sua ospitata al Festival.

"Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo", commenta l'inviato di "Striscia la Notizia" Pinuccio, facendo notare che la versione di Federica Lentini data in conferenza stampa, non sta in piedi. Lentini aveva dichiarato che Travolta era entrato in camerino all'ultimo momento ed era andato direttamente sul palco e che per questo nessuno aveva notato le scarpe con brand in vista.