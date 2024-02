Sanremo 2024, tutto quello che non torna sul caso delle scarpe di John Travolta (c'entra anche Fiorello)

Le scarpe indossate da John Travolta nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 continuano a sollevare polveroni. L'inviato di "Striscia la Notizia" Pinuccio è tornato a occuparsi dei punti oscuri sulla pubblicità occulta per la quale l'associazione dei consumatori ha presentato un esposto. Nella conferenza stampa la Rai ha giustificato la mancata rimozione del marchio per i "tempi stretti" dettati dall'attore. Come affermato da Fiorello al tg satirico prima della diretta Travolta era passato nei camerini per discutere della gag sul ballo del qua qua.

Il comunicato sul sito dell'azienda - Sul sito web dell'azienda che produce le calzature finite sotto inchiesta da giorni si annunciava una "comparsa speciale" delle scarpe a Sanremo per la serata del 7 febbraio. Sembra poi che già da ottobre erano stati avviati contatti tra John Travolta e gli organizzatori della kermesse: all'attore sarebbe andato un semplice "rimborso spese" perché il resto era tutto coperto dallo sponsor di scarpe. Inoltre le immagini mostrano il presidente dell'azienda produttrice seduto tra il pubblico durante la seconda serata del Festival.

"I marchi di solito vengono coperti, se c'è stato un errore quelle inquadrature andavano evitate", afferma il consigliere dell'Agcom Massimiliano Capitanio. "Dobbiamo verificare se durante il balletto c'è stata un'indebita promozione di un marchio di scarpe. Sarà il consiglio a decidere se e quanto sanzionare l'azienda", aggiunge.