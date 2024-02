Il sindaco di Napoli "premia" Geolier

Dopo l'abbraccio e la festa della sua Secondigliano ieri sera al rientro dal Festival, il 23enne musicista nato al rione Gescal, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale della città di Napoli. "Ti ringraziamo per quanto fatto e ti diamo un incarico: porta il nome di Napoli con la tua musica in giro per il mondo. Dobbiamo combattere le brutture e dobbiamo farlo con il linguaggio dei giovani", ha spiegato il sindaco della città Gaetano Manfredi, che ha consegnato a Emanuele una targa di ricordo e ringraziamento per l'esperienza al Festival. "Mi sono dispiaciuto per i fischi ma non parlerei di contrapposizione tra Nord e Sud, sono discorsi vecchi che non ci appartengono. È una questione di rispetto e quello che è successo a Sanremo è stato una mancanza di rispetto", ha detto Manfredi, consegnando a Geolier la targa. "In quell'occasione", ha aggiunto citando i fischi alla fine della quarta serata: "Non è stata rispettata una persona, un ragazzo, un giovane artista che ha risposto anche con grande dignità, con grande correttezza. Non si è fatto prendere dalle provocazioni e ha risposto con la sua musica. Ora gli chiediamo di aiutarci a veicolare il messaggio positivo di Napoli, città che è stata sempre avanti, sempre capace di interpretare le tendenze del futuro". Manfredi ha ricordato anche gli altri campani impegnati al Festival, The Kolors e BigMama, oltre ad Angelina Mango, "anche lei figlia del Sud, della nostra terra, che ha meritato la vittoria".



Il sindaco ha poi sottolineato: "Geolier è espressione di una delle tante facce della nostra cultura musicale e questo riconoscimento era dovuto. Ad Emanuele chiederemo un forte impegno per continuare delle attività che già abbiamo avviato con lui nelle nostre periferie. Abbiamo bisogno di testimonial per parlare al grande popolo dei giovani e mandare loro messaggi positivi utilizzando il loro linguaggio, la musica e le loro espressioni culturali. Sono molto dispiaciuto per alcune polemiche che ci sono state a Sanremo. Napoli è un luogo di grande cultura internazionale. Non cadiamo nelle polemiche e nelle contrapposizioni perché sono ragionamenti provinciali. Sono contento che Geolier abbia reagito in maniera positiva perché è anche segno di una città più matura, che non è vittima degli stereotipi ma guarda a testata alta alle sfide che ha davanti".