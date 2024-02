Sanremo 2024, "Striscia la Notizia" sulle accuse di body shaming a Big Mama: "Molte persone orgogliose di essere Ursula"

"Striscia la Notizia" replica alle accuse di body shaming sulla cantante Big Mama, in gara al Festival di Sanremo 2024. Dal vestito al taglio di capelli alla passione per la musica: in un meme pubblicato sui social del tg satirico il look dell'artista veniva accostato a quello di Ursula, una delle protagoniste del film Disney "La Sirenetta". "In un mondo di 'sirenette' per fortuna molte persone sono orgogliose di essere Ursula", dice il conduttore Ezio Greggio.

Il tg satirico di Antonio Ricci elenca poi altri meme fatti sui look degli artisti in gara sul palco dell'Ariston: da Loredana Berte' paragonata a uno struzzo alla “Brunetta” dei Ricchi e Poveri nei panni di un cigno nero fino al cantante Ghali associato a Edward Mani di Forbice. Persino Big Mama in un altro meme appariva vestita come una delle protagoniste del cartone Rapunzel, tutti accostamenti animati dallo spirito di una satira di costume.