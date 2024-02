Sanremo 2024, Amadeus non ritratta l'invito ai "Trattori": "Le porte sono aperte ma non decido io"

L'inviato di "Striscia la Notizia" partecipa alla conferenza stampa del secondo giorno di Festival chiedendo al conduttore se conferma l'invito per gli agricoltori in protesta

Durante la conferenza stampa del secondo giorno del Festival di Sanremo 2024, l'inviato di "Striscia la Notizia" Enrico Lucci ha chiesto a Amadeus se confermava l'invito per gli agricoltori in protesta: "C'è un problema, mi ha telefonato il Ministro Lollobrigida e non è molto contento del fatto che tu abbia invitato quelli con i trattori al Festival perché questa cosa che all'inizio pensava di poter cavalcare pare ora che potrebbe ritorcersi contro. Quindi volevo sapere, ritratti l'invito ai trattori?".

"No - risponde Amadeus - ho saputo che qui a Sanremo è già arrivata la mucca Ercolina, chiaramente io non sono la Rai ma come ho detto le porte sono aperte, se qualcuno vuole salire lo può fare ma mi devono dire chi salirà se salirà qualcuno. La decisione è della Rai" ha concluso il conduttore del Festival. "Ho un ultima cortesia da parte del Ministro Lollobrigida - e riferendosi alla cantante Giorgia presente in conferenza stampa ha proseguito - può cantare la locomotiva di Francesco Guccini? Solo un accenno".