Sanremo 2024, Enrico Lucci "stuzzica" Irama sul generale Vannacci. Il cantante: "Non so chi sia"

L'inviato di "Striscia la Notizia" Enrico Lucci si aggira tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 a caccia di nuove polemiche politiche dopo la dedica di Amadeus e Marco Mengoni a suon di "Bella Ciao" a Giorgia Meloni. "Sono aggressivo, voglio cavalcare tutte le polemiche", scherza Lucci con una giornalista arrivata dalla Calabria.

A una conferenza stampa, l'inviato del tg satirico chiede spiegazioni al cantante Irama sul titolo del suo brano "Tu no". "Dicono che la canzone l'hai scritta insieme al generale Roberto Vannacci che si deve candidare alle elezioni", domanda Lucci. L'artista, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ammette tuttavia di non conoscerlo: "Non so chi sia".

Poi è la volta di Ghali: Enrico Lucci riferisce al rapper che il leader della Lega Matteo Salvini lo accusa di "sfruttamento degli animali" nel suo brano intitolata "Casa mia". "Non è un animale ma un alieno", dice il cantante.

L'inviato del tg satirico sembra inarrestabile e alla conferenza stampa dei Ricchi e Poveri chiede conto del loro rapporto con la Russia: "Vuoi mandare un messaggio a Putin direttamente?" domanda ad Angela, la "Brunetta" del gruppo. "Non mando messaggi a persone che non conosco", risponde. Infine ad Alfa Lucci chiede se sa del sit-in di protesta alla Rai organizzato dalla segretaria del Pd Elly Schlein: "Sono qui per solo cantare", afferma l'artista.