Sanremo, Ghali che canta "L'Italiano" di Toto Cutugno: "L'unica canzone che cantava mia madre e l'ultimo ricordo dei miei genitori insieme"

Decisamente indovinato, infatti, il suo medley con Rat Chopper. Nell'ordine ha cantato le sue "Bayna" e "Cara Italia", chiudendo la sua performance con "L'Italiano" di Toto Cutugno. Esordendo, così, in arabo e mantenendo quella promessa fatta da ospite sul palco dell'Ariston nel 2020. "Tornerò qui - aveva assicurato allora - cantando in arabo". Detto, fatto quattro anni dopo.

L'artista, infatti, con il microfono in mano, non dimentica la sua storia e le sue origini. Figlio di genitori tunisini, nato a Milano nel 1993, nei suoi brani mette sempre la volontà di abbattere le barriere culturali e i confini geografici.

Bayna, testo e significato "Bayna mi ha permesso di mantenere la promessa di cantare in arabo sul palco di Sanremo. Grazie a Bayna e a Mediterranea abbiamo salvato delle vite nel nostro mare". Così Ghali sui social, dopo la sua performance nella serata dei duetti al Festival di Sanremo.

Il suo medley è iniziato, dunque, proprio con "Bayna", un pezzo cantato in arabo. Prodotto da Rat Chopper, Bayna (in arabo significa "Vederci chiaro") è il brano d'apertura dell'album di Ghali "Sensazione Ultra" (2022) e ha ispirato il nome della rescue boat donata dall'artista a Mediterranea Saving Humans. Operativa da marzo 2023, l'imbarcazione a novembre ha contribuito a mettere in salvo 227 vite umane nel Mediterraneo, tra cui un bimbo di due mesi, il più piccolo mai salvato.

Poi "Cara Italia ha portato un arabo in tutte le case degli italiani", ha aggiunto Ghali, citando anche l'ultimo pezzo eseguito: "L'italiano di Toto Cutugno è l'unica canzone italiana che mia madre cantava quando ero bambino ed è l'ultimo ricordo che ho dei miei genitori insieme. Penso sempre di rappresentare quei ragazzi di quartiere con genitori che hanno faticato tanto per crescerli".

"Amo e credo in questo Paese che ripudia la guerra per Costituzione. Sono nato in Italia, mi sposerò in Italia, i miei figli saranno Italiani, morirò in questo Paese. Sono anch'io un Italiano Vero", ha spiegato ancora sui social Ghali.

"Io sogno la nuova Italia": il testo del brano di Ghali "Tra me e te il Mediterraneo / Il volto familiare di un estraneo / Orfano come un nuovo ateo / Immagina il Corano nella radio / Non parlan bene di noi al notiziario / Maledetto quel giorno allo stadio / Ora, a testa in giù, tutto è più chiaro / Seconda mamma / Sei la mia seconda mamma / Non c'è figlio che non sbaglia, no / Tu sogni l'America io l'Italia /La nuova Italia". È una parte del testo di Bayna, il brano di Ghali contenuto nel medley Italiano Vero e propostoa Sanremo con Ratchopper, durante la serata delle cover.

In traduzione si continua a leggere: "La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me, il tempo è passato. Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata eterna. Hai iniziato a incolparmi / Con l'anima della mia ombra ho volato alto. Anche se le nuvole erano cupe. Anche se sono stato sfortunato. Guardando negli occhi le persone che hanno tradito, non lo dimenticherò. Ma le mie intenzioni erano sempre buone. Dimmi solo che non lo sapevo. E i miei occhi non vedevano un percorso chiaro. Ma è chiaro ed evidente / Niente è impossibile / Ma è chiaro ed evidente / Questo non durerà per sempre".