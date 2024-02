Sanremo 2024, Tapiro d'oro a Fiorello per il ballo del qua qua con Travolta

L'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Fiorello per il ballo del qua qua con l'attore John Travolta nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Nel suo "quartier generale" lo showman racconta come è nata la gag realizzata insieme al conduttore Amadeus che ha definito come "la più terrificante della tv". "L'abbiamo fatta grossa", scherza Fiorello rispondendo alla pioggia di critiche social per l'esibizione criticata anche per una sospetta pubblicità occulta. "Di Tapiri ce ne vorrebbero almeno tre", afferma lo showman.

Leggi Anche Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango vince la terza serata

Fiorello ammette di aver ideato il balletto ironico con John Travolta ma aggiunge che l'attore 69enne, protagonista di film cult come "Grease", "La febbre del sabato sera" e "Pulp Fiction", era al corrente di tutto. "Lui era d'accordo poi quando è arrivato lì sembrava che non sapesse nulla", afferma lo showman che aggiunge: "Il tranello ce l'ha fatto lui a noi. In camerino gli ho spiegato che la gag era una c...a. e ha risposto che lo trovava fantastico".