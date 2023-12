Dopo l'esclusione a Sanremo 2024 , Al Bano non riesce a nascondere la delusione: “Ho proposto due brani ma Amadeus non mi ha voluto".

Due brani bocciati "Avevo presentato due brani: 'Ci devi credere', scritto con Vaia (direttore generale dell'Istituto Spallanzani di Roma, ndr) - racconta Al Bano - e dedicato allo Spallanzani, e un altro molto interessante che mi ha passato Pasquale Mammaro. Ma Amadeus non ha accettato né l'uno né l'altro". Per il cantante sarebbe stato l'ultimo Sanremo: "Perché ormai l'età mi consiglia così, ma Amadeus non ha accettato i miei brani. Non sono sicurissimo che non li abbia ascoltati, ma ne sono quasi certo".

Tutte le volte a Sanremo "Ci sono due modi di partecipare a Sanremo - continua il cantante - da ospite e da concorrente in gara. E se da ospite l'adrenalina è tanta ed è una bella esperienza, da concorrente in gara è tutto un altro mondo. Se avessi fatto anche questo Festival avrei chiuso la mia carriera sanremese con venti presenze, sedici in gara e quattro da ospite".