Sanremo 2024, dalle scarpe di John Travolta al Frecciarossa speciale per i dirigenti Rai: le spese che non tornano

Con la vittoria di Angelina Mango si è chiuso Sanremo 2024 ed è tempo di bilanci, anche economici. L'inviato di "Striscia la Notizia" Pinuccio si è occupato di alcuni dei costi sostenuti per organizzare la kermesse. Un'edizione segnata dalle polemiche per la pubblicità occulta delle scarpe di marca indossate da John Travolta, ospite nella seconda serata. Il conduttore Amadeus ha giustificato la mancata copertura del marchio per i tempi stretti dettati dall'attore: da giorni tuttavia un comunicato dell'azienda produttrice annunciava la presenza delle scarpe per il 7 febbraio grazie a una "comparsa speciale": la questione potrebbe finire in Parlamento o in Tribunale.

C'è poi il treno speciale Frecciarossa che ha portato circa 60 dirigenti Rai da Roma a Sanremo ma non è chiaro come l'iniziativa sia stata finanziata. Secondo l'Ad di viale Mazzini Roberto Sergio il convoglio aveva come scopo la "riduzione dell'impatto ambientale" ma ha trasportato solo una minima parte dei dipendenti. Sul punto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha chiesto chiarimenti. L'inviato del tg satirico si chiede quanti impiegati Rai hanno partecipato alla kermesse in qualità di pubblico: si parla di circa 1500 persone e sembra che per ognuno di loro l'azienda abbia offerto un bonus di 200 euro al giorno e rimborsi spese dal lavaggio alla stiratura degli abiti. Come riportato su alcune testate, infine, la Rai avrebbe erogato un bonus di 1000 euro per i dipendenti che da Roma hanno lavorato al Festival: spese che andrebbero rendicontante dall'azienda del servizio pubblico.