Sanremo 2024, caos biglietti: in vendita a 700 euro sui social

Settecento euro per l'ingresso a una delle serate del Festival di Sanremo 2024. È l'annuncio scovato sui social da Pinuccio, l'inviato di "Striscia la Notizia". "Ricordiamo che il prezzo originario è di 200 euro", spiega il giornalista che mostra lo scambio di messaggi con una donna che spiegava di avere quel biglietto perché suo marito lavora in Rai.

Leggi Anche Festival Sanremo 2024, la giornata in tempo reale

"Non sappiamo se questo profilo Facebook sia vero o meno perché poi è sparito. Ma quando le abbiamo chiesto se il biglietto è nominativo lei ha risposto che il c'è la possibilità di cambiare nome", spiega Pinuccio che precedentemente aveva già rivelato che i dipendenti Rai avrebbero avuto un accesso prioritario alla vendita dei biglietti per il festival, senza essere vincolati a usarli personalmente. Un sistema, secondo il Codacons, ad alto rischio bagarinaggio. Per questo motivo la questione approderà in Commissione Vigilanza Rai proprio per fare chiarezza.

Leggi Anche Sanremo 2024, ecco tutti i duetti della serata delle cover

In vigilanza, inoltre, verranno chiesti chiarimenti anche sul numero dei dirigenti Rai invitati a Sanremo. "Quanti sono, quanto ci costa questa operazione?", si chiede l'inviato del tg satirico. "Proprio loro insieme ai giornalisti - continua Pinuccio - sono arrivati a Sanremo a bordo di un Frecciarossa diretto da Roma. Ma come siamo senza treni dappertutto e questi mettono un treno speciale?", si domanda l'inviato che poi mostra le immagini dell'inaugurazione della tratta del treno.