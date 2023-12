Amadeus ha annunciato i nomi dei 27 big che gareggeranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024, ai quali andranno ad aggiungersi i 3 vincitori di Sanremo Giovani (per un totale di 30 artisti). Tra i cantanti che si esibiranno durante la kermesse grandi ritorni, come Fiorella Mannoia, Mahmood, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri, ma anche grandi artisti per la prima volta al Festival come Ghali e Alessandra Amoroso.

Amadeus ha svelato in anteprima la scenografia dell'Ariston e ha annunciato i nomi dei 27 big che si esibiranno durante il 74esimo Festival di Sanremo. "Sono realmente i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l'ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti", ha detto il conduttore prima di annunciare tutti i nomi in gara.

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

I co-conduttori Negli scorsi giorni Amadeus, dopo aver anticipato che sarà Marco Mengoni ad accompagnarlo durante la prima serata della kermesse nella doppia veste di super ospite e co-conduttore, ha rivelato anche chi sarà al suo fianco nel corso degli altri appuntamenti: Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e (per la finale) Fiorello.