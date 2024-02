La punizione suggerita dal politico

Il senatore propone anche una "punizione": "Sarebbe utile, a questo punto, pensare a una sorta di Daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica. Un artista lì fa musica, non fa politica". Alessandro Morelli pensa già alle prossime edizioni, "e non solo al Festival di Sanremo". Secondo lui, "chi fa politica utilizzando il palcoscenico RAI deve stare fuori dalla RAI per un periodo di 'limbo'. La soluzione è un Daspo per chi utilizza il palcoscenico RAI impropriamente". E continua: "La televisione pubblica, per cui tutti gli italiani pagano il canone, non deve alimentare la propaganda di alcuni presunti artisti che, se vogliono far politica, possono andare sul palco del Concertone del 1° Maggio che è notoriamente un palco politico. Se vogliono far politica utilizzando il bene pubblico, perché la RAI è un bene pubblico, l’azienda deve fare determinate scelte". Chiude dicendo che non escluderebbe dai talk show i cantanti colpevoli di far politica:"Ma a quel punto bisogna essere in grado di starci, non lanciare slogan senza possibilità di contraddittorio di fronte ad un pubblico di circa 15 milioni di italiani. Quanto abbiamo visto è stato vergognoso".