Sanremo 2019: si canta con Venditti e si ride con la Vanoni, omaggio a Mia Martini

LA GARA - Mahmood rompe il ghiaccio della terza serata e il ritornello di "Soldi" fa cantare tutti. Enrico Nigiotti si commuove sulle note della sua canzone dedicata al nonno a fa il pieno di applausi. Anna Tatangelo dimentica di asciugare i capelli e si presenta sul palco con un abito sexy che lascia la spalla scoperta. Tocca quindi a Ultimo , uno dei favoriti di questa 69esima edizione: "I tuoi particolari", la canzone dedicata alla sua ex, fa breccia nei cuori. Francesco Renga, elegantissimo, sorride mentre canta e il brano scivola. Irama , aiutato da un coro, canta il suo inno all'amore, anche se la sua anima gemella Giulia De Lellis in riviera non si è vista. Patty Pravo canta con Briga , il duetto funziona, spinto dalla presentazione dell'amica Ornella Vanoni. Intensa e commovente è l'esibizione di Simone Cristicchi . I Boomdabash svegliano l'Ariston con il loro ritmo caraibico. Motta , impeccabile, non riesce però a convincere fino in fondo.

AMOROSO CON LE ALI - Alessandra Amoroso dopo le polemiche sull'opportunità della sua presenza sul palco come super ospite arriva con due "ali", tutta di nero vestito, e visibilmente emozionata canta "Dalla tua parte". Festeggia dieci anni di carriera e con Baglioni duetta sulle note di "Io che non vivo". Alessandra si commuove.

VANONI-RAFFAELE SHOW - Virginia Raffaele e Ornella Vanoni (di rosso fuoco vestita) danno vita a una gag divertente in cui si scambiano i ruoli. La comica la imita e la cantante si presta al gioco: "2018, 2019... me è tutto uguale, non è cambiato niente. Navighiamo a vista". Poi Ornella prova a prendersi una rivincita: "Mi hai rovinato la vita facendomi passare per una rimbambita, una rincoglionita, una maniaca sessuale... con le tue imitazioni mi hai rovinato la vita... tutti i tassisti mi chiedono ogni anno se sono stata a Sanremo, ho avuto una crisi di identità". Poi parte la canzone: "La gente e me" di Veloso. E arriva il momento di presentare Patty Pravo con Briga e Ornella fa il verso alla Raffaele che fa la Vanoni, poi saluta l'amica Patty: "A una certa età si può fare e dire tutto quello che si vuole". Poi si rivolge alla Raffaele e sottolinea: "Volevo dire che sono venuta aggratis, non diventi una abitudine".