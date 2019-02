6 febbraio 2019 00:20 Sanremo 2019, Marco Mengoni emoziona e Michelle Hunziker seduce La seconda puntata del Festival ricca di ospiti: da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante

Michelle Hunziker torna sul luogo del delitto. Elegantissima sul palco dell'Ariston accende la seconda serata della 69esima edizione. Regala una gag divertente con Claudio Bisio, suo partner ai tempi di Zelig. Marco Mengoni emoziona con i suoi successi mentre Pio e Amedeo irrompono e fanno il pieno di applausi con la loro ironia irriverente. Claudio Baglioni ricanta "Questo piccolo grande amore" ed è standing ovation.

La seconda puntata si apre all'insegna della musica, con una canzone di Baglioni, "Noi no", cantata dal direttore artistico stesso. "Sorella Luna e fratello Sole", ovvero Virginia Raffaele e Claudio Bisio fanno il loro ingresso trionfale. Bisio e Baglioni sono i protagonisti di una gag sulle note di "Signora Lia" e "Tu come stai". Il comico lo prende in giro sulla punteggiatura.

LA GARA - Achille Lauro rompe il ghiaccio e fa ballare tutti con la sua "Rolls Royce". Applausi. Einar è secondo in gara. Tocca quindi a Il Volo, stasera casual per la loro classicissima "Musica che resta". Baglioni fa una papera nel presentare Arisa e la sua "Mi sento bene", ma la cantante fa di più: si incarta su una parola e salta una frase ma l'esibizione, vera e sentita anche se meno perfetta rispetto a ieri, arriva lo stesso e in sala stampa si balla. Nek torna sul palco con un abito gessato e poi scende tra il pubblico per far sentire meglio "Mi farò trovare pronto". Daniele Silvestri si esibisce con Rancore.

MANNOIA E' IL PRIMO OSPITE - Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo: "Il peso del coraggio". Con Baglioni alla chitarra poi duetta in Quello che le donne non dicono" presentata a Sanremo nel 1987 (vinse il Premio della critica). Tutti in piedi.

RAFFAELE-BAGLIONI SHOW CON BAUDO - Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono i protagonisti musicali di un omaggio a Lelio Luttazzi. Dopo una gag i due duettano e Virginia sfodera le doti canore. Promossa. All'improvviso irrompe Pippo Baudo che balla con virginia e viene portato via: "Scappiamo insieme".

HUNZIKER TORNA A SANREMO - Michelle appare in un abito da sera nero bellissimo (che da gonna diventa pantalone) dopo una gag con Bisio in cui aveva finto di essere ammalata in collegamento telefonico. Poi i due duettano di nuovo insieme a vent'anni da "Zelig" con il brano "La lega dell'amore" scritto da Bisio per Elio e le storie tese. "Buonasera, datemi dell'ossigeno", urla Michelle dal palco. Poi presenta con la Raffaele.

ALTRI SEI BIG - Michelle annuncia gli Ex Otago, il frontman Maurizio Carucci è diventato un vero sex-symbol in riviera. Ghemon si presenta con un cappotto color cammello e canta "Rose viola". Loredana Bertè con un altro abito "riciclato" canta e graffia con la su "Cosa ti aspetti da me". Tutti in piedi. Paola Turci, la più elegante del Festival, ammicca senza reggiseno e convince nonostante qualche stonatura. Tocca ai Negrita con un inno alla libertà: "I ragazzi stanno bene". Federica Carta e Shade sono gli ultimi dei 12 artisti in gara nella seconda serata.

MARCO MENGONI CON TOM WALKER - Marco Mengoni, che festeggia 10 anni di carriera, è il super ospite con Tom Walker, insieme duettano - emozionando - sulle note di "Hola". Standing ovation. Poi Marco torna con una sorpresa. Duetta con Baglioni ne "L'essenziale" ed "Emozioni" di Battisti.

VIRGINIA SHOW - Virginia Raffaele torna da sola sul palco con uno scintillante abito rosso e fischietta la Carmen-Habanera. Con gag divertentissime che strappano applausi e sorissi. Finalmente la comica ha la possibilità di esprimersi al meglio.