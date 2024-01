Sandra Milo e l'amore per Federico Fellini: "Dormo con la sua foto sotto il cuscino"

"Dormo ancora con la foto di Federico Fellini sotto il cuscino" aveva detto in un intervista a "Verissimo" (2021) Sandra Milo, scomparsa oggi nella sua casa a Roma all'età di 90 anni. In un elegante abito blu, "Sandrocchia", così soprannominata da Federico Fellini che la considerava la sua musa, raccontava la loro storia d'amore: "Non riesco a pensare che non ci sia più, per me c'è ancora e gira nel suo modo così fantastico, era un gran sognatore. Aveva una bontà straordinaria ma che nascondeva, forse per pudore. Io l'ho amato immensamente come non ho mai creduto di amare nessuno".

"Un amore fuori dal normale che ancora oggi mi rimane dentro e mi dà felicità - proseguiva nell'intervista Sandra Milo - sono stata fortunata a incontrare un uomo come lui anche se tutti mi dicevano: non pensavi a Giulietta? Certo che ci pensavo a sua moglie ma ci sono degli amori inesorabili ai quali non puoi sottrarti perché non ti appartengono, sei tu che appartieni all'amore". E riguardo la moglie del grande regista, Giulietta Masina, ha poi concluso: "Le volevo bene, era una donna intelligentissima piena di fantasia e molto colta. Aveva il grande cuore di capire che l'amore quando è grande è quualcosa di prezioso e non si può andargli contro. Una volta mi disse che doveva mostrarmi una cosa: una stanza piena di abiti da sera meravigliosi. Lei non li portava mai perché a Federico non piacevano, così li aveva tenuti per sé in quella stanza segreta e ogni tanto andava lì per provarsene qualcuno. Aveva rinunciato per far piacere a lui, persone così sono rare".