Samuele Palumbo, chi è il vincitore di "Tu si que vales"

"L'esperienza qui è stata sicuramente emozionante, qualcosa di diverso dal solito, quindi bellissimo", ha spiegato il ragazzo nella clip di presentazione, sottolineando la volontà di suonare prima di tutto per divertirsi. "Vincere poi sarebbe stupendo, ripagherebbe tutti i sacrifici fatti finora", ha detto il musicista prima di sapere il verdetto della finale. A ritirare il premio per lui la madre, visto che la premiazione è avvenuta dopo la mezza notte. "Grazie per aver votato mio figlio", ha commentato piena di emozione la mamma del giovane.

Chi è Samuele Palumbo - Nato a Cefalù (Palermo) nel 2011, suona il violino da quando era solo un bambino. Da circa sei anni studia al conservatorio Scarlatti di Palermo, ma è già un musicista professionista. Dal 2020 suona nella Kids Orchestra del Teatro Massimo, a Palermo. A colpire la subito la giuria di "Tu si que vales", composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, non è stato solo il talento del giovane musicista, ma anche la capacità di governare il palcoscenico. Durante la sua prima esibizione, infatti, Samuele ha dato libero sfogo alla sua energia suonando, ma anche ballando a ritmo sulle note di Viva la vida dei Coldplay.

Il vincitore della stagione scorsa - Marco Mingardi è stato il vincitore della nona edizione di "Tu sì que vales". Il suo trionfo è stato tra i più incredibili della storia del talent show di Canale 5 perché arrivato in finale a sorpresa dopo un ripescaggio. Nato a Nettuno (Roma) nel 1968, Mingardi ha 55 anni. Sin da piccolo coltiva la passione per il canto e per l'arte dell'imitazione. Sono state proprio le sue imitazioni a lasciare a bocca aperta sia i giudici che il pubblico. Tuttavia il percorso di Mingardi non è stato privo di ostacoli. Il cantante e imitatore, infatti, aveva ricevuto critiche da Rudy Zerbi e Teo Mammucari che avevano giudicato troppo sfacciata la sua sicurezza. Nonostante fosse stato eliminato nelle puntate successive, Marco Mingardi è riuscito a partecipare alla finale grazie a un ripescaggio e ha vinto il premio di 100mila euro in gettoni d'oro. Il concorrente è ritornato sul palco con una atteggiamento diverso, molto più umile, che ha convito i giudici. Con la sua esibizione, "La notte dei miracoli" di Lucio Dalla, Mingardi ha fatto commuovere sia Belen Rodriguez che Gerry Scotti.