Samuele Palumbo, la storia del vincitore di "Tu si que vales"

Chi è Samuele Palumbo - Nato a Cefalù (Palermo) nel 2011, suona il violino da quando era solo un bambino. Da anni studia al conservatorio Scarlatti di Palermo, ma è già un musicista professionista. Dal 2020 suona nella Kids Orchestra del Teatro Massimo, a Palermo. A colpire subito la giuria di "Tu si que vales", composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, non è stato solo il talento del giovane musicista, ma anche la capacità di governare il palcoscenico. Durante la sua prima esibizione, infatti, Samuele ha dato libero sfogo alla sua energia suonando, ma anche ballando a ritmo sulle note di Viva la vida dei Coldplay. Un grande amore per la musica e per il suo violino, dopo la vittoria a Canale 5 Samuele Palumbo non si è mai fermato. Spettacoli, concerti e competizioni, il giovane violinista pubblica sui suoi profili social tutti i suoi appuntamenti in giro per i festival italiani e le sue magnifiche performance.