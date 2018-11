Salvini e la love story con la Isoardi: “Sono single, lasciate in pace Elisa"

Ormai è ufficiale: Matteo Salvini ed Elisa Isoardi non stanno più insieme. Dopo lo scatto social pubblicato su Instagram dalla showgirl, è proprio il vicepremier a confermarlo a “Pomeriggio Cinque”, dove interviene per parlare del dl sicurezza approvato da poche ore.



La conduttrice approfitta di una frase del ministro di qualche giorno fa rivolta a Lilli Gruber - che gli chiedeva della sua vita privata e a cui lui aveva risposto: “Di queste cose parlo solo con la D’Urso” – per pungolarlo e spingerlo a dire qualcosa di più. “Sai che non mi piace parlare della mia vita privata - spiega il leader della Lega - perché voglio che la gente mi giudichi per il mio operato. Però se lo volete sapere: sono single”.



Il ministro ha ufficializzato la separazione dalla conduttrice Rai e poi precisa: “Prego i giornalisti di lasciare in pace Elisa, di lasciarle fare il suo lavoro alla “Prova del Cuoco” che lo fa bene”.