Sabrina Ferilli terrorizzata a "Tu si que vales": "Mi sto ca***do sotto"

Esordio da brividi a "Tu si que vales", per Sabrina Ferilli, nuova giudice popolare del talent show di Canale Cinque. L’attrice romana, dopo una calorosa accoglienza del pubblico, è stata coinvolta nella prova di Ruslan, artista russo il cui talento è quello di mantenere in equilibrio gli oggetti.

Dopo aver provato il numero con pietre e bottiglie, con risultati tutt’altro che fortunati, Ruslan decide di aumentare il livello di difficoltà. E come aiutante d’eccezione sceglie proprio la Ferilli, chiamata a sedersi su una sedia, posizionata in cima a un enorme cubo, che l’artista prova a mettere in equilibrio su una sola delle quattro gambe.

"Io sono sempre dalla parte di chi vive momenti di difficoltà ma morire proprio oggi no", commenta l’attrice che senza mezzi termini aggiunge: "Mi sto cag**do sotto!". Immediate le risate del pubblico e di Maria De Filippi, particolarmente divertita per le espressioni impaurite dell’amica.

Sebbene Ruslan riesca a trovare l'equilibrio, con la sedia che per due secondi è stata effettivamente appoggiata su una sola delle quattro gambe, la giuria decide di bocciare la prova così come il pubblico in sala, che vota "no" per il 72%.