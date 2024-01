"C'è posta per te", Sabrina Ferilli è la sorpresa di Clara al marito Fabio

Con l'ausilio dell'attrice la donna, affetta da sclerosi multipla, vuole esprimere il suo amore al compagno per non averla mai abbandonata

Oltre a Stefano De Martino, anche Sabrina Ferilli è stata ospite della seconda puntata dell'edizione 2024 di "C'è posta per te". La popolare attrice è stata la sorpresa che Clara ha voluto fare al marito Fabio per dirgli "ti amo" e perché non l'ha mai abbandonata, nemmeno quando ha rivelato una malattia degenerativa: la sclerosi multipla.

"Io l'amore l'ho conosciuto con te, sono stata fortunata perché sei tutto quello che vorrei essere io", le dolci parole di Clara al marito. Con una lettera la donna vuole esprimere il suo grazie a Fabio per la battaglia, fianco a fianco, contro quel "nemico invisibile e infido" che rischiava di ridurla a un "cencio da buttare", se non ci fosse stato lui.

A quel punto dalla scalinata scende Sabrina Ferilli che prende posto accanto a Fabio. "Queste sono le famiglie che diventano riferimento per tante persone. Quando la casualità entra e chi la vive riesce a tenere botta è li che si diventa un riferimento", spiega l'attrice che consegna a Fabio un quadro raffigurante le impronte di mani di tutta la famiglia. "Rimane un simbolo della vostra storia stupenda", dice Ferilli.