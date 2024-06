Scommessa vinta per "La Ruota della Fortuna" di Gerry Scotti

Scommessa vinta per la nuova edizione de "La Ruota della Fortuna", in onda per tutto il mese di maggio per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno. Il ritorno del game show condotto da Gerry Scotti ha collezionato un'ottima media d'ascolto con quasi 3 milioni di telespettatori (2.855.000 spettatori) e il 21.42% di share. Soddisfatto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Questa riproposizione della Ruota della Fortuna avrebbe fatto felice anche il grande Mike".