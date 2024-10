Rosza Caracciolo a "Le Iene": "Essere la moglie di Rocco Siffredi è stato impegnativo"

Poi, Caracciolo ha parlato di alcuni momenti difficili vissuti nell'intimità di coppia: "I primi tempi, quando facevamo l'amore, in 10 minuti aveva già fatto 10 posizioni - ha svelato -. Sembrava di stare sulla montagna russa. Ci ho messo 1 anno prima di fargli capire che volevo altri gesti, altre tenerezze". E sui pregiudizi sul loro rapporto dice: "All'epoca facevo la modella e quando venivo presa per un casting, se capivano che ero la moglie di Rocco Siffredi, il lavoro veniva cancellato. In banca il direttore, senza nessun timore, mi disse: 'Ma dai, sei la moglie di Rocco. Lui non è geloso'. Pensavano che appartenessi a tutti. Questo vuol dire ragionare non con il cervello. Non andava meglio con le donne, mi facevano tutte la stessa domanda: 'Ma non sei gelosa'. Io rispondevo sicura: 'No, perché io so dov'è mio marito, tu invece sai dov'è il tuo?'".